Segurança Cidadã orienta população sobre perturbação do sossego

A orientação sobre os trâmites legais necessários para a realização de autuações foi um dos principais assuntos abordados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã na reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro, realizada nesta quinta-feira (17/09), na Associação E.C.S. Cuidar Mais, no bairro Vila Helena.

Durante o encontro, moradores puderam esclarecer dúvidas sobre procedimentos adotados pelos órgãos públicos em ocorrências de segurança e perturbação do sossego, além de apresentar demandas relacionadas aos bairros atendidos pelo conselho.

Também foram prestadas orientações sobre o funcionamento dos grupos de Vigilância Solidária e debatida uma reclamação de perturbação do sossego envolvendo uma adega que já havia sido autuada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. Os participantes receberam esclarecimentos sobre as medidas que podem ser adotadas em situações dessa natureza e sobre os procedimentos necessários para novas intervenções.

A população também apresentou solicitações relacionadas à segurança e à infraestrutura urbana. Entre as demandas estiveram o pedido de instalação de uma base da Polícia Militar na região e a troca de pontos de iluminação pública. As questões foram registradas e discutidas com os representantes dos órgãos responsáveis, buscando encaminhamentos para as situações apresentadas pelos moradores.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da participação popular nas reuniões dos Consegs para aproximar a administração pública das necessidades de cada região. “Esses encontros são fundamentais para que a população possa apresentar diretamente suas demandas, tirar dúvidas e conhecer os procedimentos adotados pelas forças de segurança. A participação dos moradores contribui para que os órgãos públicos tenham uma visão mais precisa das situações enfrentadas nos bairros e possam buscar os encaminhamentos adequados para cada caso”, afirmou.

A reunião contou com a presença do subcomandante da GCM de Suzano, Antônio Marceno Leite; do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; do diretor de Manutenção da Prefeitura de Suzano, Ari Santos; da presidente do Conseg Centro, Lucelena Burjato; do comandante da 1ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), capitão André Cavalari; do escrivão-chefe da Delegacia de Polícia Central, Orlando Antônio Contrin; e do vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro.