Alerta de tempestade: frente fria amplia instabilidade na Região Sul

Nova frente fria deve atingir nos próximos dias o sul do Brasil, contribuindo para o aumento da instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul e na região sul do estado de São Paulo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos devem se intensificar depois que um ciclone extratropical passar pela Argentina entre domingo (20) e segunda-feira (21) e chegar ao Oceano Atlântico.

Os meteorologistas não descartam a possibilidade de tempestades e granizo atingirem parcialmente a Região Sul e Mato Grosso do Sul. O instituto emitiu um aviso de perigo, alertando para a possibilidade de chover a partir de hoje (19) de 50 a 100 milímetros (mm), com ventos intensos, queda de granizo, queda de árvores e risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e alagamentos.

Áreas de instabilidade se formarão em toda a faixa oeste do Brasil entre hoje (19) e amanhã, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuvas e de trovoadas desde o oeste da Amazônia até o sul do Brasil, passando pelo oeste e sul das regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Norte

A região enfrenta um forte contraste climático, dividido entre o oeste chuvoso e o leste seco, acompanhado por temperaturas intensas que variam de 23 °C a até 40 °C – cenário que se mantém entre sábado (19) e segunda-feira (21), com chuvas concentradas no oeste e norte da região, especialmente no Amazonas.

Predomínio é de tempo firme, quente e seco com alerta de baixa umidade no Tocantins e sudeste do Pará.

Nordeste

Pelos próximos três dias, a região deve apresentar uma dinâmica marcada pela dualidade entre o litoral nublado e chuvoso e o interior ensolarado e de calor extremo.

Hoje, as nuvens e as chuvas fracas e isoladas devem se concentrar no leste da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e da Paraíba, enquanto será ensolarado e quente no centro e sul do Maranhão e do Piauí, no sudoeste e sul do Ceará, no centro e oeste de Pernambuco e no oeste e norte da Bahia.

As temperaturas, neste sábado, devem variar entre 21ºC em Salvador (BA) e 39ºC em Teresina (PI). As nuvens devem começar a diminuir sobre a região a partir do domingo, com maior instabilidade apenas no litoral oeste do Maranhão, onde podem ocorrer chuvas com trovoadas isoladas.

Centro-Oeste

As áreas de instabilidade devem aumentar sobre a faixa oeste e sul da Região Centro-Oeste a partir de hoje. Hoje, em todo o Mato Grosso do Sul, devem ocorrer chuvas com trovoadas que, no sul do estado, podem favorecer a precipitação de granizo.

Um alerta para o perigo de tempestades foi emitido para o sul do estado, abrangendo cidades como Ponta Porã, Amambai, Dourados, Ivinhema, Naviraí, entre outras, e valendo até o domingo.

Já no centro de Goiás e no Distrito Federal, a formação de nuvens começa a aumentar, mas não há previsão de chuva.

No domingo, as instabilidades persistem sobre o Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro e sul do estado. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e no sudoeste de Mato Grosso, ocorrem chuvas isoladas. Na segunda-feira, a semana deve começar ensolarada na maior parte do Centro-Oeste, com o calor se intensificando ainda mais na região.

Sudeste

Na região, o fim de semana começou instável, com previsão de chuvas isoladas no sudoeste e no sul paulista; no norte/nordeste mineiro, avançando com avisos de tempestade (laranja e amarelo) na divisa de São Paulo com o Paraná, além de chuvas isoladas na faixa leste e no Triângulo Mineiro.

No domingo e na segunda-feira, a instabilidade persiste especialmente em São Paulo, que segue sob alerta de tempestade no sul, enquanto o Rio de Janeiro e o sul de Minas registram chuvas isoladas; em contrapartida, o Espírito Santo e o centro-norte mineiro entram em uma fase de menor nebulosidade e elevação das temperaturas, com máximas que podem alcançar até 35 °C no Rio de Janeiro no início da semana.

A previsão é que, na região, a comece com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul do estado de São Paulo. Toda área de divisa de São Paulo com o Paraná segue sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestade.