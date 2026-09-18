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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Cidades

Prefeito e secretária estadual de Meio Ambiente vistoriam desassoreamento no rio Taiaçupeba

Trabalhos no local atingiram 65% nesta semana e visam melhorar o escoamento da água da represa e reduzir os riscos de enchentes e alagamentos em bairros adjacentes

18 setembro 2026 - 18h08Por de Suzano
Prefeito e secretária estadual de Meio Ambiente vistoriam desassoreamento no rio TaiaçupebaPrefeito e secretária estadual de Meio Ambiente vistoriam desassoreamento no rio Taiaçupeba - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi e a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, vistoriaram nesta sexta-feira (18/09) os trabalhos de desassoreamento e limpeza do rio Taiaçupeba. Esta é a terceira visita dela ao município neste ano, o que reforça o bom relacionamento da administração municipal com o Poder Executivo estadual.

Também participaram da vistoria o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, do diretor da SP Águas, Adriano de Queiroz, e dos engenheiros da autarquia e responsáveis pelas barragens do Alto Tietê, José Augusto Mendes e Luiz Carlos da Silva.

A comitiva acompanhou os trabalhos de limpeza do rio já na altura da barragem, mas os serviços, que começaram em julho, estão sendo realizados a partir do trecho no limite entre Suzano e Mogi das Cruzes. Até o momento, o desassoreamento removeu 5 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos e atingiu 65% de execução, com previsão para ser concluído no próximo mês e remoção total de 8 mil m³ de sedimentos ao longo de 3,1 quilômetros.

Outras visitas

Somente neste ano, a secretária esteve em Suzano em outras duas oportunidades. A primeira delas foi em março, quando vistoriou, ao lado do prefeito, os trabalhos de desassoreamento realizados no rio Tietê. 

Os serviços neste corpo d’água têm investimento de R$ 47,4 milhões e estão sendo direcionados para um trecho de 14,9 quilômetros, entre o ribeirão Taiaçupeba-Mirim e o limite de Itaquaquecetuba com Poá, passando, por exemplo, pela área que fica próxima à estrada do Furuyama e a região do Sesc. Na ocasião, mais de 300 mil m³ de sedimentos foram retirados do rio.

Dois meses depois, em maio, a secretária veio para inaugurar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade que, somados, atingem R$ 306 milhões em investimentos. As inaugurações foram realizadas na unidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi.

A nova ETE recebeu investimento de R$ 25 milhões e tem capacidade para tratar 1,5 mil litros por segundo. A estrutura atende, além de Suzano, os municípios de Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, somando mais de 850 mil pessoas beneficiadas.

Limpeza de rios

Além do desassoreamento dos rios Taiaçupeba e Tietê, os trabalhos contemplaram o rio Guaió. As intervenções ocorrem em um trecho de aproximadamente um quilômetro, entre a foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e têm como objetivo a retirada de sedimentos acumulados no leito do rio. Os trabalhos foram concluídos em junho, com a retirada de cerca de 8 mil m³ de sedimentos. Os serviços beneficiam diretamente bairros do entorno, como Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis.

Pedro Ishi aproveitou a oportunidade para solicitar à SP Águas novas frentes de trabalho, como o projeto de amortecimento do rio Una, que tem o objetivo de abrir caminho para implementação de obras que garantirão a ampliação da capacidade de escoamento das águas e controle da vazão até o rio Tietê, cujas ações deverão ocorrer nas imediações da rotatória da Praça do Sol Nascente.

Natália Resende reforçou o compromisso com Suzano e destacou os trabalhos realizados pela SP Águas nos rios do município. “A autarquia é muito importante para garantir a limpeza de rios em todo o Estado. No município de Suzano já é o terceiro corpo d’água em que são realizados serviços de limpeza. A parceria com a administração municipal também é importante para entender as demandas locais e mitigar os efeitos das fortes chuvas”.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou o bom relacionamento com o governo do Estado e destacou a importância do desassoreamento para Suzano. “Quero agradecer à SP Águas e à secretária Natália por mais uma vez contribuir com o município de Suzano nesta demanda. A limpeza do rio Taiaçupeba e outros rios da nossa cidade traz mais segurança e proteção às famílias de muitos bairros residentes próximos”, destacou.

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