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Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
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Economia

Petrobras ajusta preços do diesel em R$ 1,12

Estatal aprovou adesão à subvenção adotada pelo governo federal

02 junho 2026 - 16h27Por Agência Brasil
O ajuste nos seus preços de venda de óleo diesel valem a partir desta terça-feira (2)O ajuste nos seus preços de venda de óleo diesel valem a partir desta terça-feira (2) - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião nesta segunda-feira (1°), aprovou a adesão da companhia à subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro comercializado, instituída pela Medida Provisória (MP) nº 1.363, de 30 de maio. O ajuste nos seus preços de venda de óleo diesel valem a partir desta terça-feira (2).

“Diante do caráter facultativo e do potencial benefício, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia e preserva a flexibilidade da Petrobras na implementação da sua estratégia comercial”, explica a estatal.
 

A adesão à nova subvenção é complementar à adesão anteriormente autorizada pela Medida Provisória nº 1.358/2026, de 13 de maio.  

A estatal disse que mantém sua estratégia comercial levando em consideração sua participação no mercado, a otimização dos seus ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio

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