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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Meio Ambiente

Após décadas sem infraestrutura básica, Vila São Francisco, em Poá, começa a receber água tratada e

Com investimento de cerca de R$ 10 milhões, obras vão beneficiar 4 mil moradores da comunidade; famílias relatam transformação na qualidade de vida após chegada dos serviços essenciais

29 maio 2026 - 17h04Por Agência SP
Maria Helena da Silva, moradora da Vila São FranciscoMaria Helena da Silva, moradora da Vila São Francisco - (Foto: Reprodução/Agência SP)

Após décadas convivendo com a ausência de infraestrutura básica, moradores da Vila São Francisco, conhecida como Raspadão, em Poá, começam a ver a realidade do bairro mudar com a chegada da água tratada e da coleta de esgoto. Nesta sexta-feira (29), a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, acompanhou o andamento das obras de saneamento executadas pela Sabesp no local, no âmbito do programa IntegraTietê.

A comunidade, ocupada desde o fim da década de 1990 e marcada por vulnerabilidades urbanas e sociais, nunca havia recebido serviços essenciais de saneamento. Agora, com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões, cerca de 4 mil moradores passam a contar com uma estrutura que deve transformar as condições de saúde, bem-estar e dignidade da população.

“Antes da chegada da Sabesp, a gente vivia com muita dificuldade. A água vinha por uma mangueira improvisada e muitas vezes não chegava às casas. As pessoas precisavam pegar água em baldes e garrafas para fazer as tarefas do dia a dia. Hoje é diferente: a água chega normalmente, com qualidade, como em qualquer outro bairro. Ver a água saindo da torneira foi um sentimento de conquista para toda a comunidade, porque essa era uma luta de muitos anos”, relata a aposentada Maria Helena da Silva, moradora da Vila São Francisco.

“Eu moro aqui há quatro anos e, quando cheguei, não tinha infraestrutura nenhuma: faltavam água, esgoto e iluminação adequada. A gente precisava buscar água a quase dois quilômetros daqui, com mangueiras improvisadas. As crianças viviam doentes e faltava o principal, que era dignidade. Hoje a realidade é outra. Temos acesso à água e mais conforto para viver uma vida normal”, afirma o autônomo Claudio Rogério da Silva.

Em 2025, a Sabesp concluiu a implantação da rede de abastecimento de água no bairro, com mais de 5 quilômetros de tubulações instaladas e 660 ligações domiciliares executadas. A chegada da água tratada trouxe mais segurança hídrica, melhores condições sanitárias e mais qualidade de vida para centenas de famílias da comunidade.

“Estamos levando dignidade, saúde e qualidade de vida para uma população que por muitos anos ficou à margem da infraestrutura urbana. Essa é uma iniciativa do Governo de São Paulo e da Sabesp que chega com água tratada e coleta de esgoto antes mesmo de outras estruturas essenciais, representando um avanço significativo na vida das famílias que vivem aqui”, destacou a secretária Natália Resende durante a vistoria.

Agora, as obras avançam para a implantação da rede coletora de esgoto. O projeto prevê a instalação de 5,7 quilômetros de tubulações, dos quais cerca de 2,2 quilômetros já foram concluídos. Todo o esgoto coletado será encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Suzano, contribuindo para a melhoria ambiental da região e para a recuperação dos córregos e rios locais.

Além dos benefícios ambientais, a implantação do saneamento básico deve reduzir riscos à saúde pública, melhorar as condições de moradia e ampliar a qualidade de vida dos moradores da comunidade.

IntegraTietê
As intervenções integram o programa IntegraTietê, iniciativa do Governo do Estado voltada à ampliação da coleta e tratamento de esgoto, recuperação ambiental e melhoria da qualidade das águas na bacia do Rio Tietê. Desde 2023, a Sabesp já conectou mais de 1,1 milhão de domicílios à rede de esgoto. No total, o programa prevê a conexão de 1,5 milhão de novos domicílios à rede de coleta e tratamento de esgoto até 2026 e mais de 2,2 milhões até 2029, beneficiando principalmente municípios da Região Metropolitana de São Paulo e do Alto Tietê.

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