Suzanense cria hino para a Copa do Mundo de 2026

Entre 26 jogadores, bandeirinhas e vuvuzelas nasce um novo hino para a Copa do Mundo de 2026. O suzanense Oscar de Oliveira é o autor da obra “Acorda Brasil! O Hexa Chegou”. A música, criada em maio deste ano, conta com dois minutos de duração. Está disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=d1OUeGlfWOc e nas redes sociais do autor.
Oscar é dirigente esportivo, além de ser um grande entusiasta da seleção brasileira. Criou o hino com o objetivo de reacender a chama do brasileiro por sua seleção. “Com minha experiência como técnico de futebol, acredito que com a chegada do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o Brasil se tornará hexacampeão”, destacou.
A obra segue em sua terceira edição, sendo a primeira durante a Copa na Rússia em 2018, “Brasil do Futebol”; a segunda foi realizada durante a Copa do Qatar, em 2022, “Brasil Hexa Promete”; e a atual “Acorda Brasil! O Hexa Chegou” para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá. “O público aceitou bem o hino, tanto é que cobraram para eu criar o deste ano”, comentou.
Oscar reforçou que esse tipo de iniciativa está escasso e que, nacionalmente, deveria ser incentivado e valorizado. “É algo que tem que ter em todas as cidades”, complementou.
Campanha: ‘Neymar na Copa. Buzine!’
O entusiasta é fã do jogador da seleção brasileira, Neymar Júnior. Antes da escalação oficial de Carlo Ancelotti, Oscar realizou a campanha ‘Neymar na Copa. Buzine!’. “Ele é um gênio, e muita gente apoiou e buzinou. Pessoas de outros estados viram e replicaram a ação”, reforçou. Ele também deixou uma mensagem para os suzanenses: “Sejam otimistas, torçam para o Brasil. Aqui é o país do futebol”, finalizou.