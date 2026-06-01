Acidente entre carro e motocicleta deixa dois mortos e três feridos em Mogi

Uma batida entre um carro e uma motocicleta deixou dois mortos e três feridos, neste domingo (31), na Estrada Misao Kinoshita, no bairro Quatinga, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as vítimas, o condutor da moto, de 43 anos, e o motorista do carro, de 21anos, foram encontradas já em óbito na chegada dos policiais.

Outros três ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos à hospitais da região. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Mogi da Cruzes, que solicitou perícia ao local e exames periciais ao IML.