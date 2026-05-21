Prova Nacional Docente: 65% são aprovados e estão aptos a lecionar

Balanço do Ministério da Educação mostra que 65% dos participantes na Prova Nacional Docente (PND) 2025 foram considerados proficientes, ou seja, alcançaram o rendimento de pelo menos 50 pontos da escala que vai até 100 pontos.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (20), junto dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas. A PND teve 1.087.359 inscritos e 70% de comparecimento efetivo no dia do exame..

Dos 760.118 participantes, 492 mil atingiram o padrão de proficiência e estão aptos a lecionar. De acordo com o MEC, este volume supera a estimativa da procura anual do país por novos docentes, calculada em cerca de 118 mil professores por ano.

Durante a divulgação dos dados, Na sede do MEC, em Brasília, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, comentou que as notas dos candidatos na prova podem ser usadas pelas redes de ensino para seleção de professores para educação básica pública.

“Muitas redes municipais e algumas redes estaduais não faziam nenhum processo seletivo, era apenas uma lista de inscrição. Agora, elas têm à disposição um instrumento poderoso que vai poder selecionar, da melhor maneira possível, os professores”, disse o ministro.

Desempenho por área

Das 17 áreas de licenciatura avaliadas na PND, matemática registrou o pior desempenho: apenas 45,9% de estudantes com proficiência. De acordo com o MEC, 53.031 mil professores da disciplina participaram da prova.

Leonardo Barchini explicou que, apesar de matemática ter sido a única área em que a maioria dos candidatos ficou abaixo do nível mínimo, o governo federal tem instituído programas para melhoria da formação continuada desses profissionais.

“Vamos tomar medidas específicas para a formação inicial. Pela primeira vez, temos resultados dessa magnitude. Com esse detalhamento, vamos instituir novas políticas e novas ações para que a gente possa melhorar em todas as áreas da formação de professores no Brasil.”

Os resultados apresentados destacam que a área de ciências humanas teve o melhor resultado, com 80,2% dos participantes proficientes na PND.

Já o curso de pedagogia teve 62,8% dos participantes proficientes.

O ministro também adiantou que, em 2026, serão avaliadas 21 licenciaturas. A ampliação inclui quatro novas áreas: teatro, dança, ciências naturais e letras - espanhol.

Padrões

A proficiência da prova foi dividida em dois níveis, que dependem do desempenho do professor na PND:

Padrão 1: que corresponde à atuação profissional em um nível inicial, com competências básicas consolidadas

Padrão 2: referente a uma atuação consistente do professor e indica que o docente tem fundamentação teórico-prática consolidada, sendo capaz de planejar, aplicar metodologias e avaliações, com maior autonomia pedagógica.

Durante a coletiva à imprensa, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, explicou como foi a construção deste modelo baseado na oferta de duas referências às redes de ensino.

“Os dois padrões de proficiência foram definidos a partir da participação de professores que propuseram às comissões [de elaboração da prova] o que caracterizaria cada um dos padrões de proficiência e que o INEP veio a definir.”

Participação

Entre os candidatos que participaram da PND, 196.237 eram concluintes de um curso de licenciatura inscritos no Enade das Licenciaturas. Deste total, 113,3 mil (57,8%) concluintes alcançaram o padrão considerado proficiente (aptos).

Outros 555.978 participantes do público geral, já são graduados em licenciatura e profissionais da educação que buscam ingresso no magistério. Neste universo, 67,5% tiveram bom aproveitamento e são proficientes.

Uso da PND

A PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e processos seletivos qualificados nas redes públicas de ensino do Brasil.

Em 2025, a prova teve a adesão voluntária de 1.530 redes públicas de ensino para uso dos resultados da PND em processos de seleção para o magistério público, sendo 22 redes estaduais, 18 capitais e 1.490 outros municípios.

De acordo com o MEC, 117 editais de seleção de professores foram publicados por essas secretarias de educação com a previsão de uso dos resultados da PND de 2025. As bancas dos concursos consultaram os CPFs de 211 mil inscritos na PND no sistema do Inep para verificação do desempenho na prova.

Os governos estaduais, do Distrito Federal e municipais têm autonomia para decidir como e quando aplicar as notas obtidas pelos candidatos em seus editais locais dos próprios processos seletivos. Os resultados podem ser usados como etapa única (classificatória, eliminatória) ou complementar à prova prática, por exemplo, combinando-a com provas práticas, de títulos ou cursos de formação, a critério de cada gestor de educação local.

PND 2026

O ministro ressaltou que o MEC abriu o período de novas adesões voluntárias à PND até o dia 31 de maio para as redes de ensino que têm interesse em usar a edição de 2026 nos processos seletivos. De 2026 em diante, a participação será válida por prazo indeterminado.

As adesões formalizadas em 2025 permanecem válidas para 2026 em diante, sendo necessária apenas a confirmação no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Simec).

PND

A Prova Nacional Docente é um exame anual, feito pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicado pelo Inep.

O produto corresponde à avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado em janeiro de 2025, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.