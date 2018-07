Recadastramento dos operadores do Cadastro Único vai até sexta-feira

O prazo para recadastramento dos operadores do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal termina na próxima sexta-feira (6). Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 1.500 prefeituras, em todo o País, ainda não preencheram os dados. A documentação deve ser entregue em uma unidade da Caixa Econômica Federal, pois o acesso à ferramenta pode ser suspenso.

Entre as consequências da interrupção estão a impossibilidade de alterar informações relativas às famílias de baixa renda dos municípios, o que afeta a inclusão de pessoas no Bolsa Família. O recadastramento ainda aumenta a segurança de acesso ao sistema, protegendo contra fraudes os operadores e as informações das famílias cadastradas.

O cadastro reúne informações sociais e econômicas de cerca de 27,9 milhões de famílias. Nele, estão registradas famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda total familiar de até três salários mínimos. São informadas ainda as características da residência, a identificação de cada pessoa, a escolaridade, a situação de trabalho, entre outros dados.