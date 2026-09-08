Tarcísio tem 42% contra 27% de Haddad no 1º turno para Governo de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 42% das intenções de voto contra 27% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad para o primeiro turno das eleições para o Governo de São Paulo. Pesquisa da Quaest foi divulgada nesta terça-feira (8).

Na pesquisa anterior, o governador tinha 40% das intenções de voto para o primeiro turno e Haddad 27%.

Na pesquisa divulgada nesta terça, os demais candidatos, Policial Edjane (Agir) marca 1%, ante 2% em 26 de agosto. Vera Lúcia (PSTU), Izadora Dias (PCO) e Carlos Machado (PCB) também têm 1% cada, mesmo percentual da pesquisa anterior. Vivian Mendes (UP) não pontuou, ante 1% na última pesquisa.

Brancos e nulos somam 13% e indecisos 14%.

Em um eventual segundo turno, Tarcísio tem 48% dos votos, e o ex-ministro, 31%. Brancos e nulos somam 11%, e indecisos são 10%.

A Quaest ouviu 1,8 mil pessoas de 16 anos ou mais residentes de São Paulo, de 4 a 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob código SP-00959/2026.