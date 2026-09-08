Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr. são indicados ao Bola de Ouro

O Brasil conta com os jogadores brasileiros Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gabriel Magalhães (Arsenal) na lista de 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 de melhor jogador do mundo. A relação de concorrentes foi anunciada nesta terça-feira (8) pelos organizadores – a revista France Football em parceria com a Uefa. A cerimônia de entrega está programada para 26 de outubro.
Maior vencedor da história do Bola de Ouro com oito troféus, o argentino Lionel Messi (Inter Miami) também está na lista. Já o atacante português Cristiano Ronaldo (Al Nassr), seis vezes vencedor, ficou fora da relação. O último vencedor do Bola de Ouro foi o O atual dono do troféu é centroavante Ousmane Dembélé (PSG).
O prêmio de melhor jogador do mundo considera os destaques da temporada 2025/26 durante as principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo.
Diferentemente dos anos anteriores quando ocorreu em Paris, a 70ª edição do Bola de Ouro será realizada excepcionalmente em Londres. A capital inglesa foi escolhida em homenagem ao ex-atacante Stanley Matthews, o primeiro da história a ser contemplado com o prêmio de melhor do mundo em 1956, quando defendia o Blackpool.
leva em consideração os destaques da temporada 2025/26 e também teve a Copa do Mundo como um dos principais eventos do período de avaliação.
Indicados ao prêmio melhor do mundo:
Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra); Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha); Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha); Ousmane ; Dembélé (Paris Saint-Germain/França); Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia); Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal); Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil); Erling Haaland (Manchester City/Noruega); Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos); Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra); Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia); Lamine Yamal (Barcelona/Espanha); Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal); Marquinhos (PSG/Brasil); Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina); Kylian Mbappé (Real Madrid/França); Nuno Mendes (PSG/Portugal); Lionel Messi (Inter Miami/Argentina); João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal); Michael Olise (Bayern de Munique/França); Willian Pacho (PSG/Equador); Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México); Declan Rice (Arsenal/Inglaterra); Rodri (Barcelona/Espanha); Fabián Ruiz (PSG/Espanha); William Saliba (Arsenal/França); Ferran Torres (Barcelona e PSG/Espanha); Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França); Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil); Vitinha (PSG/Portugal)