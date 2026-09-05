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Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
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Polícia

Acidente próximo ao HRAT deixa mulher ferida em Suzano

Passageira de um Monza teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo Samu ao Hospital e Maternidade de Suzano

05 setembro 2026 - 19h11Por da Reportagem Local
Acidente próximo ao HRAT deixa mulher ferida em SuzanoAcidente próximo ao HRAT deixa mulher ferida em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente de trânsito deixou uma mulher levemente ferida na tarde deste sábado (5), nas proximidades do Hospital Estadual Deputado Estevam Galvão de Oliveira (HRAT), em Suzano. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 16h14.

Segundo a corporação, o condutor de um GM/Monza perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central, atravessou a via e bateu contra um Ford/Fiesta.

A passageira do Monza sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade de Suzano. Os veículos envolvidos no acidente foram retirados do local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), até o momento, o caso não foi registrado pela Polícia Civil.