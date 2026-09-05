Acidente próximo ao HRAT deixa mulher ferida em Suzano

Um acidente de trânsito deixou uma mulher levemente ferida na tarde deste sábado (5), nas proximidades do Hospital Estadual Deputado Estevam Galvão de Oliveira (HRAT), em Suzano. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 16h14.

Segundo a corporação, o condutor de um GM/Monza perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central, atravessou a via e bateu contra um Ford/Fiesta.

A passageira do Monza sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade de Suzano. Os veículos envolvidos no acidente foram retirados do local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), até o momento, o caso não foi registrado pela Polícia Civil.