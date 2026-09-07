Desfile cívico-militar reúne mil pessoas no Parque Max Feffer

Pelo menos mil pessoas acompanharam o desfile cívico realizado no Parque Max Feffer, nesta segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil. O prefeito Pedro Ishi (PL) discursou e lembrou as conquistas de Suzano desde a gestão Rodrigo Ashiuchi (PL) até agora, além de citar brevemente os próximos passos da gestão. A programação teve início às 9 horas e contou com mais de 160 militares, além de 36 veículos pertencentes a diferentes corporações e instituições que atuam no município.

Pedro Ishi relembrou a importância da celebração da Independência do Brasil e o resgate do desfile cívico para o município. “A gente fica orgulhoso de realizar um evento com esse. O Brasil que era administrado pela corte portuguesa e, em certo momento, com bravos homens, conseguiu sua independência”, destacou o prefeito da cidade. “Trazemos o desfile cívico para lembrar da história do Brasil, além de ser um símbolo do patriotismo”, comentou.

Pedro também disse as novidades que estão por vir na cidade, como o início de um plano de pavimentação, a inauguração da clínica pet da cidade e do centro TEA.

Além da ampliação escolar do município. “Em alguns dias vamos anunciar uma nova creche conveniada, para poder diminuir as crianças fora das creches”, disse. “Também vamos entregar mais de 1.900 regularizações fundiárias na próxima semana", destacou o prefeito.

O prefeito disse ao DS as conquistas da cidade, que trouxeram de volta o orgulho do suzanense. “A retomada do vôlei na cidade e de obras paradas na cidade, novas obras importantes, a inauguração em alguns meses do Hospital Federal, o desfile cívico. O momento de hoje é saudosismo”, enfatizou.

A cerimônia oficial foi realizada com execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil e pronunciamentos de autoridades presentes.

Na sequência da solenidade, houve o início do desfile cívico, que ocorreu pelas dependências do próprio parque. O trajeto do desfile partiu do estacionamento localizado ao lado da avenida Senador Roberto Simonsen, seguiu pelo entorno da Arena Suzano. Foi concluído em frente ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

A programação do desfile cívico reuniu 100 atiradores do Tiro de Guerra de Suzano e 30 agentes e 12 veículos da Polícia Militar. A Guarda Civil Municipal (GCM) participou com outros 30 integrantes e 12 viaturas, enquanto o Corpo de Bombeiros integrou o desfile com 12 veículos, sendo dois caminhões e dez carros.

Também participaram veteranos de diferentes corporações e do Grupo Escoteiro Suzano, ampliando a presença de instituições ligadas ao civismo, à segurança pública e ao serviço à comunidade.