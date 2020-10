Lance Livre 04-10-2020

Parceria

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou parceria com nove agências de checagem para criação da “Coalizão para Checagem - Eleições 2020”.



Participação

Participam do projeto: AFP, Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Estadão Verifica, Fato ou Fake e UOL Confere.



Rede de checagem

A rede de checagem de fatos e de fornecimento de informações sobre o processo eleitoral integra o Programa de Enfrentamento à Desinformação com Foco nas Eleições 2020.



Tribunais

Por meio da parceria, as agências, o TSE e integrantes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) estarão em contato permanente para identificar notícias falsas sobre as eleições e encontrar, da forma mais ágil possível, respostas verdadeiras e precisas.



Notícias checadas

As notícias checadas a partir desse grupo serão publicadas na página "Fato ou Boato", disponível no Portal da Justiça Eleitoral. A página também traz informações sobre o funcionamento da urna eletrônica e o processo eletrônico de votação e mais dados sobre checagem.



Se é Fake Não

é News

Em 2018, o DS realizou, em parceria com o Jornal Diário do Grande ABC, seminário “Se é Fake Não é News”. O evento trouxe especialistas para tratar do tema.



Campanhas

Os candidatos a prefeito das cidades da região seguem com suas campanhas em meio à pandemia da Covid-19. Desta forma, a dificuldade da campanha presencial aumenta.



Redes sociais

Pelas redes sociais os candidatos a prefeito de Suzano têm divulgado os bairros por onde estão reforçando suas campanhas neste ano.



Preparativos

Enquanto isso, a Justiça Eleitoral se prepara para o processo eleitoral com a convocação de mesários e a organização em torno das seções eleitorais.