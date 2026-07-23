Se todo mundo usa inteligência artificial, quem vence agora?

Durante os últimos anos, a inteligência artificial dominou as conversas sobre negócios. Empresas correram para adotar novas ferramentas, automatizar processos e aumentar a produtividade. A expectativa era que a tecnologia pudesse criar uma nova vantagem para quem conseguisse incorporá-la primeiro.

Esse movimento avançou rapidamente. Grandes empresas e pequenos negócios já utilizam plataformas capazes de criar conteúdo, analisar dados, gerar imagens e apoiar decisões em poucos segundos. A inteligência artificial passou a fazer parte da rotina de muitas organizações.

Com a expansão dessas ferramentas, surge uma reflexão importante sobre onde nasce a diferenciação quando diferentes empresas contam com recursos semelhantes.

Acredito que a resposta está na capacidade das organizações de transformar conhecimento em ação, combinar diferentes competências e criar novas possibilidades a partir dos recursos disponíveis.

Foi essa percepção que me levou a olhar com mais atenção para um tema que vem ganhando espaço na literatura de gestão, o intraempreendedorismo.

Durante muito tempo, a inovação foi associada principalmente a pessoas com perfil empreendedor, capazes de questionar padrões e propor novas ideias. Os estudos mais recentes sobre intraempreendedorismo ampliam essa visão ao mostrar a importância dos ambientes organizacionais, da autonomia e da cultura para estimular comportamentos inovadores.

Essa mudança ajuda a explicar um desafio que observo com frequência nas equipes de marketing.

Enquanto a inteligência artificial integra informações em segundos, muitas empresas ainda organizam suas competências em áreas separadas, com objetivos, indicadores e processos próprios. Branding, performance e inovação evoluíram profundamente dentro de suas especialidades, mas encontram oportunidades ainda maiores quando trabalham de forma integrada.

Ao longo da minha trajetória, participei de projetos em empresas de diferentes segmentos e percebi um padrão recorrente. As iniciativas de maior impacto surgiram quando diferentes conhecimentos foram combinados para responder a uma oportunidade.

Um insight do atendimento inspirou uma campanha. Um dado de mídia revelou uma oportunidade para o produto. Uma percepção da equipe comercial transformou a estratégia de comunicação.

As melhores ideias raramente seguem a estrutura dos organogramas. É justamente nesse espaço de conexão que o intraempreendedorismo demonstra seu valor.

Mais do que estimular novas ideias, esse comportamento aproxima disciplinas, mobiliza pessoas e transforma possibilidades em resultados. Branding fortalece relações e constrói significado. Performance amplia aprendizados e otimiza decisões. Inovação abre caminhos para novas soluções.

Quando essas capacidades trabalham juntas, criam uma dinâmica contínua de crescimento. Esse é um dos grandes desafios da liderança nos próximos anos.

A inteligência artificial amplia a capacidade das empresas de processar informações, identificar padrões e acelerar decisões. A transformação desses dados em novas perspectivas depende de repertório, colaboração, curiosidade e da capacidade humana de estabelecer conexões.

Esses elementos fazem parte do comportamento intraempreendedor.

As ferramentas continuarão evoluindo. Novos modelos surgirão. A produtividade seguirá aumentando. À medida que a inteligência artificial se torna mais presente nas organizações, ganha relevância a forma como as empresas desenvolvem suas pessoas, estimulam experimentação e criam ambientes favoráveis à inovação.

A vantagem estará nas organizações capazes de integrar conhecimentos, aproximar diferentes competências e transformar boas ideias em iniciativas que geram valor continuamente.

Se todo mundo usa inteligência artificial, o diferencial estará na capacidade de combinar pessoas, competências e tecnologia para criar algo novo.

Porque a inteligência artificial amplia possibilidades, mas são as pessoas que dão direção, significado e propósito a elas.