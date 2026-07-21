Saspe abre 64 vagas para três cursos voltads à fabricação e comercialização de alimentos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abrirá 64 vagas para três cursos gratuitos de qualificação profissional promovidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As oportunidades serão distribuídas em quatro turmas voltadas à fabricação e à comercialização de salgados congelados, sobremesas e bolos no pote, além de pães e salgados fitness.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), em datas específicas para cada turma. Para participar, é necessário morar em Suzano, ter entre 18 e 60 anos e apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Já as aulas de todos os cursos serão no Senai (rua Inácio García, 321 – Cidade Edson).

A primeira oportunidade será para o curso “Aprenda a fabricar e vender salgados congelados”, com 16 vagas e inscrições nesta quinta-feira (23/07). As aulas serão realizadas entre os dias 13 e 21 de agosto, das 8 horas ao meio-dia, com carga horária total de 28 horas.

Durante a capacitação, os participantes conhecerão técnicas de preparação, produção, congelamento, armazenamento e comercialização de diferentes tipos de salgados. O conteúdo também incluirá orientações sobre organização da produção, formação de preços, planejamento e gestão do negócio.

No dia 3 de agosto (segunda-feira), serão abertas as inscrições para outras três turmas, igualmente com 16 vagas cada. Uma delas será destinada ao curso “Aprenda a fabricar e vender sobremesas e bolos no pote”, que ocorrerá entre os dias 13 e 21 de agosto, das 13 às 17 horas.

A formação abordará técnicas de preparo, montagem, conservação, apresentação e comercialização dos produtos. Os alunos também receberão orientações relacionadas à organização da produção, à precificação e ao planejamento do negócio, ampliando as possibilidades de atuação profissional e de geração de renda.

A segunda capacitação com inscrições em 3 de agosto será “Aprenda a fabricar e vender pães e salgados fitness”. As aulas ocorrerão entre os dias 20 e 28 de agosto, das 8 horas ao meio-dia, também com carga horária de 28 horas.

O curso apresentará técnicas relacionadas à escolha dos ingredientes, preparação, conservação e apresentação de produtos voltados ao segmento de alimentação saudável. A programação ainda contemplará conhecimentos sobre custos, precificação, organização da produção e estratégias de comercialização.

Na mesma data, também serão abertas as inscrições para uma segunda turma do curso de fabricação e venda de salgados congelados. As atividades serão promovidas entre os dias 20 e 28 de agosto, das 13 às 17 horas, oferecendo o mesmo conteúdo da primeira formação.

Todas as aulas serão ministradas nas dependências do Senai Suzano. A iniciativa busca oferecer conhecimentos técnicos e de gestão para que os participantes possam ingressar no mercado de trabalho, aperfeiçoar atividades já desenvolvidas ou iniciar o próprio negócio no setor de alimentação.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a parceria contribui para ampliar as oportunidades de qualificação e autonomia financeira no município. “Esses cursos oferecem conhecimentos que podem ser aplicados tanto na busca por uma colocação profissional quanto na criação de uma fonte de renda própria. Além das técnicas de produção, os participantes terão contato com conteúdos de planejamento, precificação e comercialização, fundamentais para quem deseja empreender com mais segurança e organização”, afirmou.