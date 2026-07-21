Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 21 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saspe abre 64 vagas para três cursos voltads à fabricação e comercialização de alimentos

Capacitações gratuitas são voltadas ao setor de alimentação e oferecem conhecimentos sobre produção, comercialização, gestão e geração de renda

21 julho 2026 - 19h23Por de Suzano
Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abrirá 64 vagas para três cursos gratuitosServiço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abrirá 64 vagas para três cursos gratuitos - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abrirá 64 vagas para três cursos gratuitos de qualificação profissional promovidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As oportunidades serão distribuídas em quatro turmas voltadas à fabricação e à comercialização de salgados congelados, sobremesas e bolos no pote, além de pães e salgados fitness.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), em datas específicas para cada turma. Para participar, é necessário morar em Suzano, ter entre 18 e 60 anos e apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Já as aulas de todos os cursos serão no Senai (rua Inácio García, 321 – Cidade Edson).

A primeira oportunidade será para o curso “Aprenda a fabricar e vender salgados congelados”, com 16 vagas e inscrições nesta quinta-feira (23/07). As aulas serão realizadas entre os dias 13 e 21 de agosto, das 8 horas ao meio-dia, com carga horária total de 28 horas.

Durante a capacitação, os participantes conhecerão técnicas de preparação, produção, congelamento, armazenamento e comercialização de diferentes tipos de salgados. O conteúdo também incluirá orientações sobre organização da produção, formação de preços, planejamento e gestão do negócio.

No dia 3 de agosto (segunda-feira), serão abertas as inscrições para outras três turmas, igualmente com 16 vagas cada. Uma delas será destinada ao curso “Aprenda a fabricar e vender sobremesas e bolos no pote”, que ocorrerá entre os dias 13 e 21 de agosto, das 13 às 17 horas.

A formação abordará técnicas de preparo, montagem, conservação, apresentação e comercialização dos produtos. Os alunos também receberão orientações relacionadas à organização da produção, à precificação e ao planejamento do negócio, ampliando as possibilidades de atuação profissional e de geração de renda.

A segunda capacitação com inscrições em 3 de agosto será “Aprenda a fabricar e vender pães e salgados fitness”. As aulas ocorrerão entre os dias 20 e 28 de agosto, das 8 horas ao meio-dia, também com carga horária de 28 horas.

O curso apresentará técnicas relacionadas à escolha dos ingredientes, preparação, conservação e apresentação de produtos voltados ao segmento de alimentação saudável. A programação ainda contemplará conhecimentos sobre custos, precificação, organização da produção e estratégias de comercialização.

Na mesma data, também serão abertas as inscrições para uma segunda turma do curso de fabricação e venda de salgados congelados. As atividades serão promovidas entre os dias 20 e 28 de agosto, das 13 às 17 horas, oferecendo o mesmo conteúdo da primeira formação.

Todas as aulas serão ministradas nas dependências do Senai Suzano. A iniciativa busca oferecer conhecimentos técnicos e de gestão para que os participantes possam ingressar no mercado de trabalho, aperfeiçoar atividades já desenvolvidas ou iniciar o próprio negócio no setor de alimentação.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a parceria contribui para ampliar as oportunidades de qualificação e autonomia financeira no município. “Esses cursos oferecem conhecimentos que podem ser aplicados tanto na busca por uma colocação profissional quanto na criação de uma fonte de renda própria. Além das técnicas de produção, os participantes terão contato com conteúdos de planejamento, precificação e comercialização, fundamentais para quem deseja empreender com mais segurança e organização”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito participa de reunião da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+
Cidades

Prefeito participa de reunião da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+

Profissionais da Saúde recebem capacitação para qualificar atendimento a pessoas com TEA
Cidades

Profissionais da Saúde recebem capacitação para qualificar atendimento a pessoas com TEA

Suzano integra programa de educação ambiental da bacia hidrográfica do Alto Tietê
Cidades

Suzano integra programa de educação ambiental da bacia hidrográfica do Alto Tietê

Trivia Trens inicia operação das linhas 11-Coral, 12-Safira,13-Jade com plano de R$ 14,3 bilhões
Transporte

Trivia Trens inicia operação das linhas 11-Coral, 12-Safira,13-Jade com plano de R$ 14,3 bilhões

Educação promove formação cultura afro-brasileira e indígena
Ferraz

Educação promove formação cultura afro-brasileira e indígena

Vereadora denuncia perseguição do ex-namorado e descumprimento de medida protetiva
Mogi

Vereadora denuncia perseguição do ex-namorado e descumprimento de medida protetiva