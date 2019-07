Ação conjunta da PM prende dois traficantes no Parque Maria Helena

Atualizado às 20h14

Uma ação conjunta da Polícia Militar, que envolveu o Canil Setorial, terminou com a prisão de dois homens, de 31 e 45 anos, sob suspeita de comercializar drogas no Parque Maria Helena, em Suzano, durante a tarde desta terça-feira, 30. De acordo com a polícia, os suspeitos atuavam na Rua Albert Fink.

Policiais patrulhavam pela região, quando suspeitaram de dois homens. O local no qual a dupla estava é alvo de frequentes denúncias sobre a venda de drogas. Na ocasião da abordagem, os policiais verificaram que ambos suspeitos tinham passagens na Justiça.

De acordo com a polícia, os indícios indicavam que ambos indivíduos abordados atuavam juntos na venda de drogas. Por isto, foi solicitado a ajuda do grupamento Canil Setorial. O cão Athos farejou a área e localizou, em meio à vegetação, porções de drogas, como cocaína, crack e maconha.

A respeito da venda, os suspeitos assumiram o crime. Disseram ainda que, em troca de drogas, agiam na região há pouco tempo. Os PMs questionaram-nos sobre o responsável pelo abastecimento e/ou dono das drogas, contudo, os homens não quiseram dar detalhes.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.