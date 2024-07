Região registra queda de 38% em homicídios de janeiro a junho de 2024

O Alto Tietê registrou uma queda de 38% no número de homicídios nos primeiros seis meses de 2024. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), divulgados na última quinta-feira (25), foram contabilizados 31 assassinatos neste ano. No mesmo período do ano passado, foram 50 ocorrências.

Itaquaquecetuba registrou 12 homicídios, segundo os dados da pasta. Acidade obteve uma queda em relação aos primeiros seis meses de 2023, quando houve 14 ocorrências. Mogi das Cruzes aparece na sequência, com nove ocorrências em 2024, contra oito no ano anterior.

Biritiba-Mirim registrou uma morte em 2024, enquanto no ano passado não havia contabilizado mortes por homicídios no mesmo período. Completando as cidades que registraram queda, Guararema teve duas mortes em 2023, Neste ano, não houve ocorrências.

Suzano foi quem registrou a maior a queda: de 14 nos primeiros meses de 2023, o número despencou para quatro de janeiro a junho de 2024. Ferraz de Vasconcelos caiu de 5 para 3, enquanto Arujá de 2 para 0. Santa Isabel contabilizou uma ocorrência neste ano, enquanto no ano passado foram duas ocorrências do crime, assim como em Poá. Por fim, Salesópolis não registrou assassinatos em 2024. No mesmo período, em 2023, foi apenas um homicídio registrado.

Dados de junho

Em relação a junho, a queda foi de 14,2% na região. De acordo com a SPP, não houve registros em seis municípios: Arujá, Guararema, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Destas, Arujá, Poá e Salesópolis permaneceram sem ocorrências.

As demais tiveram queda. Um homicídio foi registrado em Guararema e Santa Isabel em junho do ano passado, além de duas ocorrências em Suzano. Em Mogi das Cruzes, o número caiu de 2 para 1 no mês. Os outros municípios tiveram aumento em relação a junho do ano passado: Biritiba-Mirim (de 0 para 1), Ferraz de Vasconcelos de (0 para 2) e Itaquá (de 1 para 2).