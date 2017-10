Adolescente é apreendido depois de admitir vender drogas em terreno de UBS

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido sob a suspeita de vender drogas. A venda ilegal era realizada em um terreno no qual está instalado a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Morro Branco, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a ação resultou na apreensão de 33 porções de cocaína, 11 de maconha e R$ 11.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (5). Agentes da GCM patrulhavam no Morro Branco, quando viram um adolescente saindo da UBS do bairro e entrando numa viela. Na sequência, os guardas encontraram uma meia na qual tinha drogas e uma quantia em dinheiro.

Aos agentes, o suspeito disse ser o responsável pela venda na localidade. Inclusive, segundo a GCM, o crime era cometido no terreno em que a unidade de saúde atende. Além disso, o adolescente disse estar no local desde as 8 horas. E que escondia um pouco mais de drogas numa caixa de luz.

Todo o narcótico, dinheiro e o adolescente foram levados à Delegacia Central. Segundo a corporação, o suspeito responderá por tráfico de drogas.