Agricultor é preso por atirar contra funcionários de energia elétrica em Suzano

A Polícia Militar (PM) prendeu um agricultor por atirar contra dois eletricistas, da EDP Bandeirante, na Estrada Marcos Barbosa, na Vila Helena, em Suzano. Os tiros não acertaram as vítimas. Na residência do suspeito, foram encontrados duas armas, uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, com numeração raspada. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (29).

Por volta das 17h30, policiais receberam chamado para atender uma ocorrência sobre disparo de arma de fogo. A caminho do local encontraram dois eletricistas. Eles relataram aos policiais que realizavam a manutenção da rede elétrica na área, onde um indivíduo, aparentemente embriagado, chegou de carro para discutir com a dupla e sacou um revólver. Após a ação do indivíduo, os dois eletricistas entraram no veículo da empresa e fugiram. Neste momento, eles ouviram quatro disparos de arma.

Populares, que escutaram os tiros, informaram aos policiais onde o suspeito morava. Chegando a residência, a esposa do suspeito liberou a entrada dos policiais, que encontraram o suspeito, um revólver calibre 38 com seis munições intactas, seis cápsulas de 38 deflagradas, uma espingarda calibre 12, bem como outras munições intactas e deflagradas.

O suspeito foi levado a Delegacia Central da cidade. As armas foram apreendidas. O revólver calibre 38 estava com numeração raspada e a espingarda estava parcialmente com numeração raspada.

Questionado dos fatos, o suspeito permaneceu em silêncio.