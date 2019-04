Ajudante de pedreiro é baleado e esposa é agredida por inquilino

Um ajudante de pedreiro foi baleado e a esposa agredida por um inquilino em Itaquaquecetuba. O suspeito foi preso com um revólver de numeração raspada, além de seis munições. O caso aconteceu na madruagada de segunda-feira (15).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a esposa do ajudante de predeiro relatou que o autor do crime era seu inquilino e que estava devendo R$ 900 de aluguel. Segundo ela, tentavam fazer um acordo com o suspeito, porém, ele se negava a pagar e permanecia na residência.

A esposa do ajudante de predeiro contou que na madrugada de segunda-feira (15), o suspeito teria chamado o casal para conversar sobre a dívida na Estrada Santa Isabel, no Jardim Santa Helena. Contudo, ela disse que o inquilino estava alterado e começou a agredí-la com socos no ombro esquerdo. O marido, ajudante de pedreiro, foi defender a esposa e levou dois tiros do inquilino, que sacou um revólver da cintura. Um dos disparos pegou próximo ao queixo e outro na região do tórax da vítima.

O ajudante de pedreiro foi levado ao Hospital Santa Marcelina e o quadro de saúde dele é estável, conforme declarações dos médicos aos guardas municipais, que atenderam a ocorrência.

O inquilino foi preso por tentativa de homicídio e lesão corporal.