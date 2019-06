Ao defender irmã de assédio, adolescente é agredido a socos por desconhecido em Suzano

Um adolescente, de 14 anos, foi agredido por um desconhecido ao defender a irmã de um assédio. O caso aconteceu na última quinta-feira, 20, na Rua Geni Gusmão dos Santos, no bairro Rio Abaixo, em Suzano. O caso veio à tona somente neste sábado, 22.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o rapaz caminhava pela rua com a irmã, quando um homem começou a mexer com a garota.

O jovem, então, foi tirar satisfação com o homem, pedindo para que ele deixasse-a em paz.

Foi então que, após o pedido, o agressor se revoltou e começou a agredir o jovem. O ataque não durou muito tempo.

Passa bem

O jovem recebeu atendimento médico no Pronto Socorro (PS) de Suzano. Apesar das agressões, o adolescente foi medicado e liberado.

A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito. O laudo deve sair em até uma semana. A polícia disse que o jovem tem prazo de até seis meses para representar contra o agressor.