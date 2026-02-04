Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/02/2026
Polícia

Após ameaçar irmã, homem é preso por posse ilegal de arma em Suzano

Prisão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4)

04 fevereiro 2026 - 11h38Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Após ameaçar irmã, homem é preso por posse ilegal de arma em SuzanoApós ameaçar irmã, homem é preso por posse ilegal de arma em Suzano - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Um homem, de 47 anos, foi preso por porte ilegal de arma após ameaçar sua irmã. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4), no Jardim Brasil.

De acordo com as informações da polícia, agentes foram atender a ocorrência e a vítima, uma mulher de 43 anos, disse que as ameaças são recorrentes, principalmente quando o suspeito ingere bebidas alcoólicas, que era o caso.

As ameaças foram testemunhadas pelo filho da vítima, sobrinho do suspeito. Ele relatou que seu tio estava com uma faca, que foi retirada pela mãe e por outro familiar.

Ainda de acordo com a polícia, após não estar mais com a faca, o suspeito foi até sua casa, qeu fica no mesmo terreno. Os familiares acionaram a Polícia Militar nesse momento, pois sabiam que o suspeito possuía uma arma de fogo.

Em contato com a polícia, o homem negou a posse de arma de fogo e as ameaças. Ele afirmou que apenas ingeriu bebidas alcoólicas e discutiu com a irmã.

Durante buscas na casa do suspeito, os policiais encontraram uma espingarda, 12 munições intactas e três usadas. Todos os itens foram apreendidos e passarão por perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano, onde o homem ficou preso por posse ilegal de arma.

