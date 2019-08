Após negar dinheiro para compra de bebida alcoólica, auxiliar de cozinhar é espancada pelo marido

Uma auxiliar de cozinha, de 29 anos, foi agredida com socos e teve a cabeça arremessada contra a parede pelo esposo no Miguel Badra, em Suzano. O motivo da agressões ocorreram após a vítima negar dinheiro ao companheiro para comprar bebida alcoólica. O caso foi registrado no domingo (4).

Por volta das 12 horas, policiais foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, encontraram a vítima, que informou ter sido agredida pelo marido. Segundo a auxiliar de cozinha, o esposo a pegou pelos cabelos e ficou batendo a cabeça dela contra a parede. Além disso, ela disse que foi agredida com socos no rosto. A vítima não conseguia mexer o pescoço e foi levada a uma unidade de saúde da cidade para receber atendimento médico.

Questionado sobre as agressões, o suspeito confessou ter agredido a esposa. Segundo ele, a auxiliar de cozinha também o agrediu. No entanto, os policiais disseram o homem não apresentava nenhum ferimento.