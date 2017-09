Técnica de enfermagem acusa o noivo de agressão com socos e cabeçada

Uma técnica em enfermagem, de 31 anos, acusa o noivo de agressão após desentendimento em um bar na Avenida Nove de Julho, em Poá. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira e foi atendido pela equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) poaense.

De acordo com a vítima, após participarem de um casamento, o casal realizou uma comemoração em um bar da cidade. Por volta das 2h30, a mulher acionou a equipe de GCM que passava pelo local alegando ter sido agredida pelo noivo, que estava bêbado.

A versão narra que ela teria sido atingida por uma cabeçada no nariz e socos na região renal. Apesar de não aparentar as lesões, a noiva foi encaminhada ao atendimento no Pronto Socorro (PS) municipal e não quis que o companheiro fosse responsabilizado criminalmente pela suposta agressão.