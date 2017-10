Aposentado morre após ser brutalmente espancado dentro de residência em Ferraz

A Polícia Civil tenta entender qual teria sido o motivo para a morte brutal do aposentado Antonio Edésio Sobral, de 62 anos. Ele foi atacado por três indivíduos, que invadiram a casa na qual reside sozinho. A morte violenta ocorreu na Rua Crislaine Lemes da Silva, no Jardim do Papai, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Polícia Civil, um vizinho do idoso flagrou o momento que os suspeitos fugiram.

Sobral foi atacado na noite desta terça-feira (10). De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), uma testemunha viu a hora que três suspeitos chegaram em um Volkswagen Gol e invadiram a casa. Todos tinham algum objeto em mãos, como facão, madeira ou barra de ferro.

No registro do caso, a testemunha diz que passou a ouvir pedidos de socorro. E que logo depois flagrou a fuga dos agressores. Na sequência, o idoso também saiu. Ele tinha um corte profundo na cabeça. Esta mesma testemunha foi quem socorreu-o.

Mas no percurso do Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, o veículo teve problemas mecânicos e parou, na Rua Prudente de Morais, na Vila Corrêa. Ainda tentando salvar a vida do aposentado, a testemunha pediu que populares ligassem ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O idoso chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo o B.O., uma vizinha disse saber o motivo da morte violenta. Ela falou que, provavelmente, a causa seja o rompimento de um relacionamento no qual a vítima mantinha.

Também no registro do caso, a Polícia foi informada de que Sobral morava sozinho. E que nenhum familiar foi localizado, até o registro do caso.

Investigação

O caso será encaminhado ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. O motivo para a morte violenta ainda será analisado.