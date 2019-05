Assaltante finge buscar tratamento e rouba clínica odontológica em Suzano

Um homem, de 42 anos, foi preso por suspeita de roubar uma clínica odontológica, localizada na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, região Norte de Suzano, durante a noite dessa quarta-feira, 29. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fingiu buscar tratamento, para render duas dentistas e uma recepcionista. Além de ter passagens na Justiça por roubo, o suspeito preso estava foragido do sistema penitenciário.

O roubo aconteceu pouco depois das 18 horas. Afirmando buscar atendimento odontológico, o suspeito entrou na clínica. A recepcionista nem desconfiou do homem e, então, abriu o consultório. No entanto, ao entrar no estabelecimento, o suspeito foi seguiu ao encontro das dentistas e anunciou o assalto.

A exigência do bandido era de que elas entregassem o dinheiro, o que foi acatado. Contudo, o suspeito não esperava que o roubo tivesse sido flagrado por testemunhas. A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local.

O suspeito foi preso em flagrante. Na ocasião, os policiais recuperaram quatro celulares, tablet, notebook, além de R$ 75. A pistola usada pelo homem era falsa e foi apreendida. O caso foi registrado no distrito central da cidade.