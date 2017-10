Assaltantes roubam carro e pertences de autônomo em Ferraz de Vasconcelos

Um autônomo, de 34 anos, foi assaltado à mão armada na última sexta-feira (29) às 14 horas. Os criminosos levaram o veículo da vítima, um celular e um relógio. A ocorrência foi registrada na Rua Itaquaquecetuba, no Jardim Lozano, em Ferraz de Vasconcelos. Já no município de Itaquá, no mesmo dia, um aposentado, de 58 anos, também teve o carro roubado na garagem de casa.

No primeiro caso, o autônomo foi abordado no início da tarde por uma dupla armada, sobre uma moto Honda XRE 300. Os assaltantes levaram o Honda Fit prata, modelo 2011, um celular da Apple e um relógio Diesel.

Outro caso

Outro caso foi registrado na noite de sexta-feira. Um aposentado foi assaltado na garagem de casa, na Vila São Carlos, em Itaquá, por volta das 22 horas. Quatro criminosos chegaram em um carro escuro. Três deles desceram, sendo uma dupla armada, e intimidaram o morador que foi obrigado a entregar o veículo, um Fiat Palio prata, modelo 2007.

Ainda foram levados uma bolsa, documentos, incluindo a licença do carro roubado e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do aposentado, cartões e R$ 60.