Autônomo é detido por agredir sogro e por porte de arma

Um autônomo foi detido, no domingo (12), por suspeita de agredir o sogro e por porte ilegal de arma em Itaquaquecetuba. Com ele, foi apreendido uma espingarda calibre 36, um revólver calibre 32, além de sete munições. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 5 horas, policiais foram chamados para atender um caso de agressão. No local, encontraram o sogro do autônomo ensanguentado. A vítima afirmou que a filha residia com o autônomo e tinha ido até o local para buscá-la. No entanto, ele foi agredido com coronhadas e ameaçado pelo autônomo. Isso porque a filha da vítima não queria ir embora da residência.

O autônomo foi detido pelos policiais. Ele estava com o revólver na cintura e a espingarda dentro de casa. O autônomo confessou a agressão e afirmou que quando for solto irá matar o sogro.

A testemunha, filha da vítima, declarou que tem relacionamento com o agressor há quatro anos. Ela disse que o pai estava sob efeito de álcool e drogas quando a puxou pelos cabelos. A filha informou que por conta disso o companheiro agrediu o sogro.