Autor de assassinato de jovem durante falsa venda de carro em Itaquá é preso

Em menos de duas semanas, a Polícia Civil desvendou um crime e prendeu o homem apontado pelas investigações como autor do assassinato de Robson de Albuquerque Souza, de 22 anos, no dia 11 de abril deste ano na Rua Américo Vespúcio, na Vila Augusta, em Itaquaquecetuba.

A vítima e o pai dela, de 57 anos, caíram no golpe da falsa venda de carro e foram ao local marcado com um suposto vendedor, que anunciou o veículo em um site de compra e venda para atrair as vítimas e roubá-las.

Durante o roubo, uma das vítimas reagiu. Pai e filho foram alvejados. Tudo foi flagrado por uma câmera de monitoramento próxima ao local. O jovem foi atingido na nuca e morreu. Já o pai, baleado no rosto e na boca, foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, e sobreviveu.

Réu confesso

De acordo com o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes (SHPP), Vander Luis dos Santos, vulgo “Vandi”, confessou o crime aos policiais. Ao ser interrogado, ele afirmou que queria apenas roubar as vítimas, mas acabou atirando quando uma delas reagiu.

A investigação aponta ainda que Santos integra uma quadrilha especializada em praticar roubos no Alto Tietê, principalmente em Itaquaquecetuba. Ele teria praticado entre cinco e oito roubos deste tipo na região.

O homem, segundo a Polícia Civil, também usava o mesmo modus operandi para roubar suas vítimas: anunciava o carro nas redes sociais para atrair as vítimas para Itaquaquecetuba, onde praticava os roubos. A forma é bastante semelhante a que tirou a vida da vítima.

Santos teve a prisão temporária concedida pela 2ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba. Os policiais civis cumpriram o mandado de prisão e conseguiram capturar o indivíduo.

As investigações prosseguem. A Polícia busca agora identificar e prender os demais integrantes desta quadrilha.