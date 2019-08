Bandidos mantém funcionário refém, roubam malote de dinheiro e carro no shopping de Mogi

Dois bandidos roubaram, na manhã desta segunda-feira (12), um malote de dinheiro e um carro no shopping de Mogi das Cruzes. De acordo com a polícia, antes do crime ocorrer no local, os suspeitos fizeram um funcionário de uma empresa de telefonia refém. O caso está sendo registrado no 1º Dsitrito Policial (DP) de Mogi.

Refém

Por volta das 10h20, os suspeitos abordaram um funcionário de uma empresa de telefonia na saída de um atendimento no Mogi Moderno. Segundo a polícia, os assaltantes queriam usar o carro e o funcionário para entrar no shopping sem levantar suspeitas.

Shopping

Um dos suspeitos entrou a pé no shopping. Já o outro ficou no carro com o funcionário da empresa de telefonia. Por volta das 11 horas, horário que o centro de compras abre, o bandido que estava no carro recebeu uma ligação e abandonou o veículo.

De acordo com a polícia, uma funcionária de uma empresa de estacionamento ia depositar dinheiro em um banco dentro do shopping. No entanto, ela foi assaltada no trajeto até a agência bancária. Em seguida os bandidos roubaram um carro dentro do local e fugiram.

Após saírem do shopping, os bandidos entraram numa rua sem saída e abandonaram o veículo roubado. Na sequência eles fugiram a pé.

Um dos suspeitos foi identificado pela polícia. Isso porque uma blusa foi esquecida dentro do carro e havia documentos do suspeito dentro do bolso.

Nota

O Mogi Shopping informou que "junto com o lojista está apurando os fatos e colaborando com as investigações".