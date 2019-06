Bandidos roubam moto de luxo e protagonizam perseguição por ruas de três cidades

Um adolescente foi apreendido, nesta terça-feira à noite, 18, em Itaquaquecetuba, após protagonizar uma perseguição que se estendeu por ruas de três cidades. Ele e mais dois comparsas são apontados como responsáveis pelo roubo a uma moto de luxo. Na ação, policiais, do 35° Batalhão, encontraram uma pistola falsa.

Segundo a polícia, o roubo a moto ocorreu no Jardim do Vale. Três bandidos conseguiram interceptar o motociclista. Minutos após o crime, a moto passou em frente à Base da 1° Cia da Polícia Militar. Buscas se iniciaram e o grupo foi localizado na Rua Milena Freitas dos Santos, Cidade Kemel.

Foi então que, segundo a polícia, a perseguição se iniciou. Primeiro, dois dos três bandidos conseguiram pular da moto em movimento e fugir correndo. Responsável por pilotar a moto de luxo, o adolescente continuou a fuga. A perseguição se estendeu para o Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, Poá e Itaquá.

De acordo com a PM, o suspeito chegou a escapar momentaneamente. Contudo, foi encontrado na Rua da Tubulação, Jardim Miray. Novamente, ele tentou fugir, mas caiu com a moto. Houve ainda uma tentativa de fuga a pé, mas, o jovem acabou se desequilibrando e caindo. Ele precisou ser levado ao Pronto-Socorro (PS) devido lesões leves no rosto.

O DS solicitou e aguarda confirmação para saber se, de fato, o jovem foi reconhecido pela vítima. A Polícia Civil busca informações para identificar o restante do bando.