Bebê morre em Mogi, e Polícia investiga possível ingestão de chumbinho

Um bebê, de um ano, morreu em Mogi na noite da última sexta-feira (30), e a Polícia Civil investiga uma possível ingestão de chumbinho. O laudo pericial foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML) e, assim que concluído, será analisado pela autoridade policial, de acordo com a SSP.

A investigação está sendo feita por meio de um inquérito instaurado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.

A vítima estava no Hospital Pró-Criança. De acordo com a Prefeitura, a criança foi levada por volta de 17h30 do dia 30, quando teve constatada uma hiperglicemia, que é quando os níveis de açúcar no sangue estão muito elevados.

A equipe médica fez pedido de exames e de soro para hidratação. Por volta de 19h30, o bebê apresentou piora e foi encaminhado à emergência, recebendo atendimentos protocolares, como ciclos de ressuscitação durante 40 minutos. No entanto, não respondeu aos procedimentos e morreu por volta de 20h20.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi foi acionada após a equipe do Hospital Pró-Criança ouvir o relato de um familiar sobre a suspeita de intoxicação por chumbinho. A Secretaria de Saúde pediu o encaminhamento do caso ao IML para esclarecimentos.

A Prefeitura disse que todas as informações serão prestadas às autoridades competentes e divulgadas, conforme a conclusão das investigações, que estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde.