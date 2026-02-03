Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 03 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Bebê morre em Mogi, e Polícia investiga possível ingestão de chumbinho

Morte aconteceu na noite da última sexta-feira (30). Laudo do IML ainda não ficou pronto

03 fevereiro 2026 - 13h22Por Gabriel Vicco - de Mogi
Inquérito para investigação foi instaurado no 1º Distrito Policial de MogiInquérito para investigação foi instaurado no 1º Distrito Policial de Mogi - (Foto: Bruna Nascimento/Divulgação)

Um bebê, de um ano, morreu em Mogi na noite da última sexta-feira (30), e a Polícia Civil investiga uma possível ingestão de chumbinho. O laudo pericial foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML) e, assim que concluído, será analisado pela autoridade policial, de acordo com a SSP.

A investigação está sendo feita por meio de um inquérito instaurado no 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.

A vítima estava no Hospital Pró-Criança. De acordo com a Prefeitura, a criança foi levada por volta de 17h30 do dia 30, quando teve constatada uma hiperglicemia, que é quando os níveis de açúcar no sangue estão muito elevados. 

A equipe médica fez pedido de exames e de soro para hidratação. Por volta de 19h30, o bebê apresentou piora e foi encaminhado à emergência, recebendo atendimentos protocolares, como ciclos de ressuscitação durante 40 minutos. No entanto, não respondeu aos procedimentos e morreu por volta de 20h20.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi foi acionada após a equipe do Hospital Pró-Criança ouvir o relato de um familiar sobre a suspeita de intoxicação por chumbinho. A Secretaria de Saúde pediu o encaminhamento do caso ao IML para esclarecimentos.

A Prefeitura disse que todas as informações serão prestadas às autoridades competentes e divulgadas, conforme a conclusão das investigações, que estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher é presa suspeita de matar companheiro afogado em Salesópolis
Polícia

Mulher é presa suspeita de matar companheiro afogado em Salesópolis

Operação da Fiscalização e GCM multa três estabelecimentos por descumprimento à Lei Seca em Mogi
Polícia

Operação da Fiscalização e GCM multa três estabelecimentos por descumprimento à Lei Seca em Mogi

Homem morre esfaqueado em Suzano após discussão; suspeito é preso
Polícia

Homem morre esfaqueado em Suzano após discussão; suspeito é preso

Homicídios chegam a 100 na região em 2025; aumento é de 28,2%
Polícia

Homicídios chegam a 100 na região em 2025; aumento é de 28,2%

Homem agride mulher a socos e é preso em Suzano
Polícia

Homem agride mulher a socos e é preso em Suzano

Itaquá monta força-tarefa integrada para atender famílias afetadas pela chuva
Itaquaquecetuba

Itaquá monta força-tarefa integrada para atender famílias afetadas pela chuva