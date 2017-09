Canil da PM prende um e apreende drogas no Jardim Colorado

A tropa do Canil do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) prendeu nessa sexta-feira (15) uma pessoa por tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Germano Fiamini, no Jardim Colorado, em Suzano. No total, os policiais apreenderam 134 pinos contendo cocaína, 128 papelotes de maconha, 25 frascos de lança perfume e R$ 210.

Segundo o sargento Eduardo Lucena, a via em questão têm histórico de prisões por tráfico de drogas. Neste caso mais recente, os policiais da tropa do Canil encontraram uma porção de drogas com o suspeito detido. Além disso, o restante dos entorpecentes foi localizado em três locais distintos pelo cão Judá.

"Além do Judá, outra equipe do Canil deu apoio nesta ocorrência. O cão Xerife fez a contenção e segurança das drogas, enquanto procurávamos por mais entorpecentes nesta área", completou Lucena.

Ainda segundo o policial, o caso será registrado na Delegacia Central de Suzano. O suspeito será autuado em flagrante pelo delito.