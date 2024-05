Canil prende suspeito por tráfico e localiza 523 porções de drogas

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu em flagrante um suspeito por tráfico e localizou 523 porções de drogas no bairro Cidade Boa Vista, na terça-feira da última semana (30/04). A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo, por volta das 17 horas, na estrada do Marengo, quando os agentes avistaram um indivíduo com comportamento suspeito. Ao perceber a presença dos guardas, o homem tentou fugir adentrando um terreno próximo. Ele foi detido e, durante revista, foram encontradas 284 unidades de cocaína, 150 de crack, 34 de maconha e 55 porções de uma substância conhecida como k9, droga similar à maconha, além de R$ 1.026. Ao ser questionado, o suspeito teria admitido estar envolvido na venda dos entorpecentes. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia.