Ciclista é atropelado por carro em Mogi

Um ciclista, de 21 anos, ficou ferido após um acidente envolvendo um carro, ocorrido na noite desta terça-feira (14), na Av. Pedro Romero, em Mogi das Cruzes.

A vítima foi socorrida ao Hospital Luzia de Pinho Melo, onde ficou internada. O motorista do carro foi encaminhado para teste de alcoolemia com coleta de sangue, que está em elaboração.



Foi solicitada perícia ao local. A Polícia Civil investiga a causa do acidente.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, localização/apreensão de veículo e objeto na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e é investigado.