03/02/2026
Polícia

Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Mogi-Bertioga

Vítima fatal ficou presa nas ferragens

03 fevereiro 2026 - 18h30Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/Artesp)

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou um morto e um ferido na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), na tarde desta terça-feira (3). O acidente aconteceu no quilômetro 66 e interditou completamente a via.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima que estava no automóvel ficou presa nas ferragens e morreu a caminho do hospital.

A colisão aconteceu por volta das 12h50 e a pista foi liberada as 14h42. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e as equipes da Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, atenderam a ocorrência.

