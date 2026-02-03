Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Mogi-Bertioga

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou um morto e um ferido na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), na tarde desta terça-feira (3). O acidente aconteceu no quilômetro 66 e interditou completamente a via.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima que estava no automóvel ficou presa nas ferragens e morreu a caminho do hospital.

A colisão aconteceu por volta das 12h50 e a pista foi liberada as 14h42. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e as equipes da Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, atenderam a ocorrência.