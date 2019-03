Policiais auxiliam em parto dentro de carro no Centro de Itaquá

Uma grávida deu a luz a um bebê dentro de um carro, no Centro de Itaquaquecetuba, durante a madrugada deste sábado (2). O parto foi auxiliado por policiais militares (PMs) do Posto Policial, localizado na região central do município.

O carro no qual a gestante estava apresentou problemas e parou em frente à unidade policial. Foi então a família dela pediu ajuda aos policiais. Os agentes seguiram ao auxílio, e observaram que a mulher estava em trabalho de parto. O procedimento foi realizado, com sucesso, dentro do veículo.

A identidade da mãe e do bebê não foram divulgadas. Logo após o parto, uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a nova mãe ao hospital.