Com manhã e início de tarde ensolarada, Lagoa Azul registra mais uma morte Vítima estava com grupo de amigos, quando se afogou no local

Por Marcus Pontes - de Suzano 09 MAR 2019 - 16h38

Neste ano, a Lagoa Azul registrou outras mortes por afogamento Foto: Sabrina Silva/Divulgação Com a manhã e início de tarde ensolarada, a Lagoa Azul voltou a registrar neste sábado (9) movimentação de pessoas na área imprópria para banho. E, novamente, o desfecho foi de mais uma morte por afogamento. Desta vez, a vítima foi Luiz Cláudio dos Santos, de 44 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Suzano, por volta das 13h30, um chamado foi enviado à corporação sobre um afogamento na Lagoa Azul. O resgate iniciou operação para localizar o corpo da vítima. Os bombeiros conseguiram resgatar a vítima ainda com vida. Ele foi encaminhado às pressas ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Contudo, o rapaz sofreu parada cardiorrespiratória e morreu. Ainda de acordo com a corporação, a vítima estava na companhia de mais um grupo de amigos. Com este caso, a cidade inicia o ano com duas mortes por afogamento na Lagoa Azul. O balanço inicial foi realizado a partir de dados sobre ocorrências anteriores. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial para investigar o caso. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. Medidas Apesar do local continuar sendo visitado por suzanenses e pessoas de fora do município, a Prefeitura de Suzano realiza medidas preventivas para evitar mais ocorrências deste tipo. A Guarda Civil Municipal (GCM) realiza rondas periódicas, em especial para orientar banhistas, que o local é inadequado para banho e perigoso. Mesmo assim, os episódios de mortes por afogamento são corriqueiros, em especial no Verão.

