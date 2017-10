Comerciante suspeito em abastecer pontos de venda de drogas é preso em Ferraz

Atualizado às 13h31

O Setor de Investigações Gerais (SIG) de Mogi das Cruzes prendeu um comerciante, de 30 anos, apontado como o responsável por distribuir e abastecer pontos de venda de drogas, em Ferraz de Vasconcelos. No total, a ação resultou na apreensão de 11 quilos de narcóticos distribuídos em tijolos de maconha e porções de cocaína, crack, apetrechos para o embalo, além de um caderno com a contabilidade do tráfico.

A ação aconteceu nesta terça-feira (10), na Vila São Paulo. A Polícia vinha monitorando o suspeito há dois meses. Nas investigações, os policiais confirmaram que o comerciante tinha a responsabilidade em abastecer vários locais que vendem drogas no bairro e regiões adjacentes.

Segundo a Polícia, o primeiro endereço no qual seguiram é o comércio do suspeito, localizado na Rua Ataíde Roberto dos Santos. Lá, os investigadores encontraram farta quantidade de drogas embaixo do balcão. De imediato, o suspeito confirmou a venda e distribuição, bem como disse ter mais entorpecentes na residência.

No local, os policiais encontraram 16 tijolos de maconha, materais para o embalo de drogas, balanças de precisão, além de um caderno onde continha a contabilidade e anotações sobre o tráfico de drogas. De acordo com o delegado da especializada, Deodato Rodrigues Leite, a ação é resultado de um mandado de busca expedido pela Justiça.

Mesmo com a prisão, a polícia continuará as investigações para confirmar quem seria o ‘gerente’ do tráfico na região. O caso foi registrado na sede da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise). O comerciante detido responderá pelo crime de tráfico de drogas.