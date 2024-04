Caep é inaugurado em Suzano para atender oito cidades do Alto Tietê

Em uma cerimônia, Suzano inaugurou na manhã desta quarta-feira (10) a Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep). O evento foi realizado na sede do 32º Batalhão de Polícia, na Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. A unidade de segurança atenderá oito cidades do Alto Tietê, com 61 policiais e um contingente de 14 viaturas e nove cães.

Participaram do evento o prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o coronel Cássio Araújo de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, o vereador Pedro Ishi e demais autoridades e lideranças da cidade.

O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, comentou que a inauguração da Caep na cidade é um avanço na região. "Este é um passo importante para fortalecer nossa atuação contra o crime, garantindo mais segurança para a população”.

O presidente da Alesp, André do Prado falou também sobre os planos futuros para a nova unidade. “O batalhão da Caep é apenas o início. Em breve, o local será transformado em um Batalhão de Ações Especiais (Baep), ampliando o efetivo e equipamentos disponíveis para assegurar a paz na região”, explica o deputado.

“Parabenizo o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, pelo seu incansável trabalho e visão de futuro para a segurança. Batalhamos juntos por essa companhia e estamos alinhados e trabalhando em parceria com o deputado federal Marcio Alvino para proporcionar bem-estar e tranquilidade para todos os cidadãos”, explicou André do Prado.

Segundo o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a inauguração da Caep é um grande passo em direção a uma região mais segura para todos os cidadãos. "Agradeço o apoio do governo estadual e de todas as autoridades envolvidas. Essa conquista é o resultado de um trabalho conjunto, e continuaremos trabalhando incansavelmente para promover a paz e a segurança da nossa população”, finalizou o prefeito

Caep Alto Tietê

No Alto Tietê, esse é o primeiro Batalhão da Caep, o capitão Thiago Machado Ramalho é o comandante. A companhia vai atender oito cidades na região, exceto Santa Isabel e Arujá, com um efetivo de 61 policiais e um contingente de 14 viaturas e nove cães.

O novo espaço dará início às ‘Operação Gênesis’, focada no combate ao crime, preservação da ordem pública e atendimento a denúncias específicas, com patrulhamentos preventivos e abordagens em pontos de bloqueio visando inibir a violência e promover a segurança.