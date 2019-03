Confronto termina com quatro bandidos mortos pela polícia

Quatro ladrões foram mortos nessa quarta-feira à noite (13) durante intenso confronto contra policiais militares (PMs) na Rua Quintino Bocaiúva, no Jardim América, em Poá. A troca de tiros aconteceu pouco depois das 20 horas, após os indivíduos terem roubado as Lojas Americanas, no Centro da cidade. A Polícia Militar encontrou o grupo devido ao rastreador dos itens roubados.

Segundo a Polícia Civil, o bando era formado por seis bandidos. O roubo à loja de departamentos foi quase na surtida, já que a região focava os olhos para o massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, que deixou dez mortos, incluindo os atiradores, e 11 feridos.

Fontes ouvidas pelo DS apontam que os assaltantes eram violentos. Um deles, inclusive, estava portando uma metralhadora calibre nove milímetros. E os outros revólveres e pistolas. Depois de manter funcionários e clientes reféns, os bandidos roubaram celulares e objetos e fugiram.

Mas, o que eles não contavam é que os itens tivessem rastreador. Policiais do 32º e 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) fizeram cerco e conseguiram encontrá-los. Os bandidos invadiram uma casa.

Houve reação. Um intenso confronto rasgou a noite poaense. E o saldo foi de três mortos na hora, um ferido e dois detidos, sendo um adolescente e um maior de idade. Depois, a quarta morte foi confirmada. O saldo de apreensões foi de dois revólveres, uma pistola, uma metralhadora nove milímetros, R$ 4 mil e vários celulares.

De acordo com o delegado Eliardo Amoroso Jordão, o caso ainda está sendo concluído.