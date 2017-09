Corpo de homem esfaqueado é encontrado em frente de residência incendiada em Itaquá

O corpo de Miguel Brito de Oliveira, de 58 anos, foi encontrado em frente a uma residência que estava sendo incendiada, na Rua São Luis, no Jardim Canaã, em Itaquaquecetuba, na madrugada deste sábado (23). Além de lesões no ombro, causadas pelo incêndio, na cabeça da vítima foram encontrados 9 cortes, feitos por uma faca.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o Corpo de Bombeiros foi até o local por volta das 2 horas, combater as chamas na residência. O corpo foi encontrado na frente do imóvel.

Em uma das mãos da vítima também foram encontradas lesões, possivelmente ocasionadas após uma luta.

No interior da casa, havia comida sendo preparada, panelas derramadas no chão e muito sangue no chão.

Um facão enferrujado foi localizado na parte incendiada do imóvel e apreendido pela polícia.

O corpo da vítima apresentava um forte odor de querosene. A polícia acredita que o homem tenha sido alvo do incêndio depois de ter sido atacado.

O caso foi registrado em Itaquaquecetuba, e foi encaminhado para o Setor de Homicídios.