Homem é assassinado com tiros na cabeça e corpo é abandonado no Miguel Badra

O corpo de um homem - ainda não identificado - foi encontrado na Estrada Governador Mário Covas Junior, próximo à rotatória do bairro Miguel Badra, em Suzano, durante a madrugada desta quinta-feira, 16. A vítima foi morta com tiros na cabeça.

A Polícia Civil busca informações para tentar identificar o homem. Ele foi encontrado sem nenhum tipo de documento. O registro da morte violenta diz que a vítima estava de shorts e sem camisa. E que os cabelos eram tingidos e havia duas tatuagens no braço direito, sendo uma cruz e o nome de uma mulher. O corpo deve permanecer no Instituto Médico Legal (IML) até que um familiar compareça para identificá-lo.

ENCONTRO

O encontro do corpo ocorreu pouco depois da meia-noite. Denúncia levou policiais militares (PMs) e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o local. Depois de confirmada a morte, a cena do crime foi preservada e peritos analisaram o local.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha pistas de quem teria cometido o crime.