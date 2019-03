Uma cozinheira, de 43 anos, foi agredida, com um soco no peito, pelo genro. A vítima ainda bateu a cabeça no chão. O caso foi registrado em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima disse que estava em um salão de festas, localizado no bairro Jardim Carolina, quando o suspeito a agrediu. A cozinheira afirmou que o motivo da agressão foi por desinteligência entre os dois.

A vítima foi medicada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e liberada.