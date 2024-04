Discussão entre irmãos termina com troca de tiro em Arujá

Um homem, de 65 anos, foi preso em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio irmão, de 58 anos, na tarde deste sábado (20), no bairro Parque dos Arantes, em Arujá.

Segundo o suspeito, o crime ocorreu após uma discussão. A perícia foi acionada no local.

Foram encontradas um revólver calibre 38, um revólver calibre 22, 104 munições de calibre 22, 61 munições de calibre 38 e duas munições de calibre 9mm.

No local, policiais militares foram atendidos pelo suspeito. Ele afirmou que nada tinha acontecido.

No entanto, um vizinho informou que havia uma vítima baleada no imóvel, momento em que os militares entraram no local.

Na residência havia manchas de sangue no chão. Além disso, havia sangue escorrendo por debaixo da soleira de uma porta, onde a vítima se encontrava.

Ela foi socorrida ao Hospital Luzia Pinho de Melo, onde permanece internada.

O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio na Delegacia de Arujá.