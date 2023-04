Dise de Mogi cumpre 30 mandados de busca durante segunda fase da Operação Pullback

Policiais do Departamento de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes realizaram, nesta terça-feira (4), a segunda fase da Operação Pullback, contra os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Iniciada às 6 horas desta terça, a operação cumpriu 30 mandados de busca em várias cidades do estado de São Paulo e no sul de Minas. Foram mobilizados 123 policiais em 62 viaturas na operação.

Os policiais apreenderam 10 armas de fogo, sendo um fuzil, uma carabina, quatro pistolas, um revólver, duas espingardas de calibre 32 e uma espingarda calibre 12; além de munições de calibres diversos; três veículos; diversos aparelhos eletrônicos como notebooks, computadores e telefones celulares; cartões e maquininhas; documentos; folhas de cheques; e joias de diversos tipos, como bijuterias, correntes, anéis e brincos.

Além das apreensões, a Polícia Civil também encontrou R$ 37 mil no cumprimento dos mandados. Dólares também foram encontrados, e como parte da Operação Pullback, a Justiça bloqueou R$ 420 milhões em ativos financeiros dos criminosos.

A operação da Dise de Mogi foi realizada na capital paulista; nas cidades de Piracicaba, São Pedro, São Roque, Paranapanema e Avaré, no interior paulista; e na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais – cidade que faz divisa com o estado de São Paulo.