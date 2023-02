Dois suspeitos são detidos por sequestro relâmpago em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba deteve, na última quinta-feira (9), dois suspeitos de realizarem um sequestro relâmpago no Jardim dos Ipês, em Itaquá. Dois celulares e um simulacro foram apreendidos. Em patrulha diária, as equipes transitavam pela rua Ipê quando se depararam com uma tentativa de sequestro a um motorista de caminhão, modelo caçamba.

Os guardas flagraram o momento em que a vítima estava sendo abordada por dois indivíduos, um de 19 e outro de 23 anos, com arma em punho e sendo direcionada a um veículo estacionado próximo ao local. A equipe imediatamente parou a viatura em frente ao caminhão e realizou a abordagem a pé, quando os suspeitos respeitaram a ordem de parada e desceram do veículo.

Em revista individual, foram encontrados dois aparelhos celulares, uma quantia de R$ 131 e um simulacro de revólver semelhante a uma arma de fogo. Já em vistoria ao veículo, foram encontradas quatro placas falsificadas e peças de roupas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.

"A vítima parou para almoçar quando foi rendida, transportava areia e tudo indica que passaria por um sequestro relâmpago. Na ação rápida dos nossos agentes, sempre preparados de forma técnica para atender qualquer tipo de ocorrência, a vítima foi libertada", contou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

O prefeito Eduardo Boigues detalhou a importância da população contar com o número 153, da GCM. "Desde o início da gestão, nossa GCM vem sendo equipada e reforçada para atender todos os casos que possam colocar em risco nossos munícipes. Em casos de atitude suspeita, é de extrema importância que nossos agentes sejam acionados", completou.

A Guarda Civil Municipal atende pelos telefones 153 ou (11) 4753-1108.