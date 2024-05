Em 72 horas GCM recolhe drogas, arma de fogo e motocicleta irregular

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atenderam três ocorrências no último sábado, domingo e segunda-feira (27, 28 e 29/04), que resultaram na localização de 781 unidades de entorpecentes, no recolhimento uma motocicleta irregular e de um revólver calibre 32. Os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central e ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

O primeiro caso foi registrado por volta das 20h30 durante patrulhamento pela rua Germano Fiamini, no bairro Jardim Colorado. A equipe da Romu avistou um indivíduo com uma sacola plástica, no entanto, ao perceber a presença dos agentes, o homem tentou fugir pelo corredor de um imóvel que estava com o portão aberto, mas foi rapidamente contido. Na sacola foram encontradas 200 porções de maconha; 52 de skank, uma droga similar à maconha; 242 de cocaína; e 287 de crack. O suspeito e o material encontrado foram encaminhados à DP Central.

Na segunda ocorrência, por volta das 21h15, os agentes circulavam pela rua Eulália Rodrigues Escurço, no mesmo bairro, quando avistaram um condutor pilotando uma motocicleta Yamaha Neo, de cor vermelha, com os faróis apagados e sem capacete. Os agentes solicitaram que o motociclista parasse, mas ele ignorou o pedido, abandonando o veículo e fugindo a pé, porém, ele foi detido logo em seguida. Durante inspeção na motocicleta, foi constatado que a placa estava trocada, apresentando informações de outro veículo, e que tanto a numeração do chassi quanto a do motor estavam suprimidas. O homem foi levado à DP Central e deve responder por receptação.

Por fim, no último caso, às 16h30, a Romu flagrou um indivíduo com comportamento suspeito na rua Albert Fink, no Parque Maria Helena. Os agentes abordaram o indivíduo, que afirmou ser sócio de um comércio localizado na mesma via, mas quando questionado sobre a possibilidade de estar portando algo ilícito, o suspeito admitiu ter um revólver calibre 32, que não estava registrado em seu nome. Ele foi conduzido ao 2° DP do Boa Vista, onde a arma de fogo, seis munições intactas e um aparelho telefônico foram apreendidos.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, parabenizou à equipe pelos esforços e reiterou o compromisso da GCM com a cidade. “O trabalho não para. Nos últimos dias, alcançamos resultados positivos em várias ocorrências. Mantemos nosso compromisso com a segurança da população, além de retirar uma quantidade significativa de entorpecentes das ruas de Suzano”, declarou o chefe da pasta.