Em menos de 24 horas, PM detém quatro ladrões e apreende arma

Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar, durante duas ações distintas contra ladrões, em Itaquaquecetuba. As atividades policiais aconteceram na noite de sexta-feira (22). Um revólver foi apreendido.

A primeira ação foi na Estrada do Rio Abaixo. Denúncia sobre a possível existência de um carro roubado levou policiais militares (PMs) à região. O veículo foi encontrado abandonado na via, inclusive estando com o motor ligado. Os suspeitos foram encontrados, mas negaram o crime. Contudo, a vítima reconheceu ambos como sendo os autores do assalto.

O segundo caso foi na Vila Arizona, região periférica. Policiais patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram de duas pessoas, no cruzamento das ruas Ariranha e Balbinos, que estavam em um VW Gol. Na ocasião da abordagem, a polícia encontrou um revólver e duas munições na cintura do suspeito maior de idade. O adolescente detido não carregava nada de ilícito.

Uma análise foi realizada dentro do carro. No total, três celulares foram encontrados. Apesar disto, a dupla negou que estivesse cometendo assaltos. Mesmo assim, eles foram detidos e encaminhados à Delegacia Central da cidade.